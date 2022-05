Wethouders nieuwe coalitie Vlaardingen geïnstalleerd: oppostie ontevreden over inspraak in nieuw coalitieakkoord

Plannen coalitie Vlaardin­gen liggen klaar: van discussie over Liesveldvi­a­duct tot meer handhavers

De kogel is door de kerk: vijf van de huidige coalitiepartijen in Vlaardingen hebben samen met ChristenUnie-SGP een akkoord bereikt. De focus ligt de komende jaren met name op acht ‘stadsprogramma’s’, waarbij de oppositie nadrukkelijk uitgenodigd wordt mee te praten over de exacte uitvoering. Ook ligt er jaarlijks een voor de oppositie vrij besteedbaar budget van een half miljoen euro klaar.

