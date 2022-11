Wijnbar in De Glasfabriek stopt er al weer mee

Wijnbar Raisin the bar in de Glasfabriek in Schiedam heeft de deur al weer dicht getrokken. Eigenaar Patrick Oomen gaat op zoek naar een nieuwe locatie.

De wijnbar was gespecialiseerd in natuurwijn en het was de eerste horecagelegenheid van Oomen. Twee maanden geleden ging die open. De wijnbar maakte deel uit van het kunstenaarscollectief Ultraum. Kunst, wijn en muziek moesten daar samensmelten. De wijntak valt nu af. ,,Het delen van de ruimte werkte wat minder’’, legt Oomen kort uit. Dat bleek uit een evaluatie afgelopen week.

In een verklaring op Instagram laat hij verder weten dat het in de praktijk complexer was dan verwacht. Oomen schrijft hoe dan ook trots te zijn op wat hij tot stand heeft gebracht. Waar hij verder gaat, daar kon hij vrijdag nog geen antwoord op geven.

Bierbrouwerij

In de leegstaande loods op het terrein van de Glasfabriek zaten meerdere kunstenaars. Doel was om hier een bruisende ontmoetingsplek te maken, vol met creatievelingen. De vijf andere partijen gaan gewoon door. ,,Wij blijven’’, zegt grafisch kunstenaar Joni Kling. ,,Wij huren de ruimte van de stichting Ultraum. Die had zes huurders en nu vijf. De samenwerking werkte niet en we besloten dat het beter is om te stoppen.’’ In de loods zal wel weer een nieuwe bar komen, maar hoe en wanneer, dat is op dit moment nog niet duidelijk.

De Glasfabriek aan de Buitenhavenweg staat al jaren leeg, maar het terrein is voorbestemd voor woningbouw. Het kunstenaarscollectief zit dan ook tijdelijk in de loods op het terrein. Komend voorjaar komt er ook een bierbrouwerij op het terrein. Dit is een initiatief van Kris de Leeuw. Hij is eigenaar van onder meer Poing in Rotterdam, een uitgaansgelegenheid in het Schieblock.

