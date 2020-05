Winkeldieven van 75 en 84 jaar aangehouden in Schiedam (en dit was hun buit)

Grootste buiten­sport­school van Europa staat in Vlaardin­gen: ‘Mensen zijn zó blij dat ze kunnen sporten’

10:20 Er kan eindelijk weer aan de conditie en de weerstand worden gewerkt in Vlaardingen. Vrijdag opende Sportcentrum Vlaardingen voor de eerste keer sinds de coronamaatregelen de deuren. Althans, binnen is sporten nog altijd verboden, maar buiten kan het wel. En zo staat er ineens twaalfhonderd vierkante meter sportschool in de buitenlucht.