Winters vertrek deelscooters verbaast Maassluis: ‘Ze vroegen eerder om uitbreiding vanwege succes’

Go Sharing is sinds de zomer van 2020 met de groene elektrische deelscooters aanwezig in Maassluis. Begin deze maand maakte het bedrijf bekend dat de voertuigen in de stad in ‘winterslaap’ gaan, omdat ze tijdens de koudere maanden minder gebruikt worden. Ook in Hoek van Holland, Lansingerland en op Voorne-Putten trekt het bedrijf de scooters tijdelijk terug.

‘Subsidie of abonnement’

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het Maassluise college van B & W dat het werd verrast door het tijdelijke vertrek. Afgelopen zomer vroeg Go Sharing nog om uitbreiding van het aantal voertuigen in Maassluis vanwege het vermeende succes. Later liet het bedrijf weten dat het overwoog om de scooters in de winter terug te trekken maar dat de gemeente dit kon voorkomen door een subsidie te verlenen óf een abonnement af te sluiten voor het gemeentepersoneel. Nog voordat Maassluis op dit voorstel kon reageren, waren de voertuigen echter al verwijderd uit de stad.

Het college wil nog dit jaar beleid opstellen over deelmobiliteit in de stad. Nu waren er geen (contractuele) afspraken gemaakt met Go Sharing, dus kan de gemeente niets doen aan het winterse vertrek van het bedrijf. Met een contract zou de gemeente dit soort plotselinge wijzigingen kunnen voorkomen. Aan de andere kant verwacht Maassluis dat bedrijven in ruil voor afspraken wel subsidie verwachten, om te voorkomen dat ze verlies lijden als er (te) weinig gebruikgemaakt wordt van de voertuigen.

