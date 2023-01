Winterterras kijkt tevreden terug op tweede editie: ‘We gaan zeker door’

Van begin december tot het einde van de kerstvakantie stond de schaatsbaan van het Winterterras in het Vlaardingse Oranjepark. Voorzitter Ilco van der Bie schat in dat er 25.000 à 30.000 mensen de ijzers onder hebben gebonden, en dat er ook nog eens tienduizenden bezoekers langs de kant stonden en het horecapaviljoen bezochten. Naar schatting zijn er tussen de 70.000 en 90.000 mensen op het Winterterras geweest.

Energienota bespreken

Van der Bie schat in dat de stichting zonder winstoogmerk financieel goed uit de tweede editie komt. ,,De inschatting is dat we er qua inkomsten en uitgaven goed uit zijn gekomen. De energienota moet een dezer dagen nog besproken worden.”

In 2022 had het Winterterras nog vrij gunstige tarieven, maar op 1 januari stegen de tarieven flink. Het Winterterras laat zich voor de nieuwe editie eind dit jaar niet tegenhouden door de gestegen energieprijzen. ,,Het is sowieso redelijk onvoorspelbaar. We hebben al zwaar ingezet op duurzaamheid, en mogelijk kan het volgend jaar nóg duurzamer. De vrijwilligers, dankzij wie dit allemaal mogelijk was, hebben laten weten dat ze het dit jaar goed naar hun zin hadden. De komende maand gaan we een begin maken met de nieuwe editie.”