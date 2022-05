Woning beschoten op klaarlichte dag in Vlaardingen, vier Rotterdammers aangehouden

Van Wieg tot Graf Ineens lag Bob in een vreemde houding op de bank. In de maanden daarna verslech­ter­de zijn situatie

In zijn jonge jaren speelde hij bij Neptunus, Feyenoord en Sparta, na zijn pensioen werd hij sportverslaggever bij Radio Schiedam. Bob van den Akker was een bekend gezicht in de voetbal- en honkbalwereld. Maar de Schiedammer was ook een trotse familieman die van spelletjes en opera hield.

3 mei