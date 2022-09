Ze hadden al een koffiekar, nu openen deze kersverse ondernemers eigen zaak in De Loper: ‘Droom najagen’

Hun verbouwde foodtruck in de Broekpolder met koffie, eigen ijzerkoekjestaart en likeur is in korte tijd uitgegroeid tot een populaire halte voor wandelaars, fietsers en hardlopers. De koffiekar was al een - stiekem in hun achterhoofd altijd al gewenst - ondernemersavontuur, geboren bij een van de visites tussen de buren. En nu zetten de vier Vlaardingers een nieuwe grote stap: een eigen Pauwmans-horecazaak in De Loper. Volgens Hermans is die mede ingegeven door de vraag van bezoekers in de polder. ,,Veel mensen vroegen waar onze zaak precies was. Toen legden we steeds uit dat we ernaast gewoon een baan hadden. Maar zo is het wel gaan leven bij ons.”