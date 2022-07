Zeven kunstwerken van Jacques Tange onderweg naar Dubai spoorloos verdwenen: ‘Een jaar werk voor niets’

Wordt Jacques Tange opnieuw Kunstenaar van het jaar? 'Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit’

Beeldend kunstenaar Jacques Tange (61) heeft de halve finale bereikt van de verkiezing ‘Kunstenaar van het jaar’. Hij won al eens in 2005 en werd daarnaast nog een aantal malen genomineerd. De Schiedammer verkeert in goed gezelschap, want ook Erwin Olaf, Ann Markus en Corneille waren winnaars van de prestigieuze prijs. ,,Zou mooi zijn als ik het ben en anders is het ook goed.’’

26 september