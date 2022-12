Zij voerden actie tegen de lockdown: ‘Lijkt wel of het ene probleem overgaat in het andere’

Plassen of een biertje bestellen, dat mag, verder is de kroeg verboden terrein

Plassen of een biertje bestellen, dat mag. Verder was het zaterdag in Vlaardingen binnen in de kroeg strikt verboden terrein. Buiten in de kou werd er bier en wijn gedronken, broodjes gegeten en heel wat af gekletst. Zo’n twintig kroegen en horecaondernemingen deden mee aan het protest tegen de aanhoudende coronamaatregelen.

15 januari