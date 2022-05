Zo beleefde Vlaardingen de hongerwinter: ‘Mensen hielpen elkaar het hoofd boven water te houden’

Fieke Kroon ontdekte in coronatijd het ‘prachtig geschreven’ hongerwinterdagboek van haar oudtante Sophie Niemantsverdriet uit Vlaardingen. ,,Niks was toen zwart-wit.”

Sophie Niemantsverdriet (1910-2003) is geboren en getogen in Vlaardingen en lid van de bekende brood- en banketbakkersfamilie. Ze geeft Franse les aan de hbs in Den Haag, maar vanwege de bouw van de Atlantikwall moet ze daar weg. In 1944 keert ze terug naar Vlaardingen, waar ze in een huis aan de Schiedamseweg 110 naast de grootvader van Geert Mak komt te wonen. Tussen 1 december 1944 en 31 mei 1945 beschrijft ze de hongerwinter in Vlaardingen.

Tijdens het opruimen in coronatijd vond haar achternicht Fieke Kroon het dagboek terug en gaf het uit, zodat het nu verkrijgbaar is. ,,Ze schreef met inkt in een schriftje en had een heel mooi regelmatig handschrift, met amper doorhalingen. Dat is heel bijzonder gezien de omstandigheden: het was koud en velen leden honger. Papier was schaars, dus ze liet geen witregels over.”

Bombardement

Wat schrijft Niemantsverdriet over die periode? ,,Je krijgt het dagelijks leven mee. Ze schrijft heel erg over de honger en de voedselschaarste. En de manieren waarop mensen elkaar hielpen om het hoofd boven water te houden. Ze had een groot netwerk en kreeg ook eten aangeboden. Het is mooi hoe de mensen elkaar toen hielpen.”

Kroon is ook onder de indruk van de wijze waarop Niemantsverdriet over een bombardement op de Haagse wijk Bezuidenhout schrijft, waarbij voormalige leerlingen van haar om het leven komen.

Kroon leest ook terug hoe haar familie een ‘nare streek’ uithaalde, door aan de haal te gaan met kolen die eigenlijk beloofd waren aan de opa van Mak. ,,Het laat zien dat toen niks zwart-wit was. Nu zou je het diefstal noemen, maar toen lagen de verhoudingen anders.”

Het hongerwinterdagboek van Sophie Niemantsverdriet is verkrijgbaar bij Bruna in Vlaardingen en Het Schiedams Boekhuis en Post Scriptum in Schiedam. Het is ook voor 15 euro te bestellen via fekroon@casema.nl

Volledig scherm Sophie Niemantsverdriet was tijdens de hongerwinter zuinig met haar schaarse papier. Tot de bevrijding: dan schrijft ze het woord ‘vrij’ uit over een halve pagina. © Het hongerwinterdagboek van Sophie Niemantsverdriet

