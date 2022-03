Zo gaat het nu met de containeradoptie in Schiedam: ‘Het is een stap in de goede richting’

Theo Peute uit het Nieuwland is sinds een aantal maanden officieel de ambassadeur van de twee containers in zijn buurt. Alhoewel, die echte titel had van hem niet zo gehoeven. ,,Ik kreeg ook een certificaat, dat had niet gehoeven vond ik. Maar als dat zo is, prima joh”, lacht hij. ,,Hoe mijn straat erbij ligt vind ik meer van belang.”