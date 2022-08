Zomerterras is mooie reünie en lekker feestje voor nieuwkomers: ‘Ik kom hier vanaf het eerste begin’

Nog een paar laatste stralen van de zon over het Vlaardingse park. Een rood spektakel. Je kan er een biertje pakken of een suikerspin eten en er is biologische patat. Ook is er een heuse cocktailbar: shaken not strirred, betaald met plastic muntjes. Wil Hazewindus en haar Schiedamse vriendinnen laten de cocktails goed smaken. ,,Het is een pornstar,” zegt Pattie. Het is een geel drankje met een witte schuimlaag, opgediend in een bijbehorend glas. Ook Gerrie en Olga zijn van de partij. Wil: ,,Mijn man Rob is nog niet zolang geleden overleden, het is een geweldige man. Ik mis hem zo en die vriendinnen zijn voor mij een grote steun geweest.” Dan nippen ze nog heel even van het gele schuim, omdat het leven verder gaat.