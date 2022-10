Zonnepanelen komen net op tijd: voetbalclub Excelsior 20 hoeft de douches niet uit te zetten

Droogte funest voor natuur? Na een maand volop regen kunnen de bomen er weer tegenaan: ‘Gelukkig’

De zomer van 2022 gaat de boeken in als een van de droogste zomers ooit gemeten. Voor zonaanbidders was het genieten geblazen, maar natuurliefhebbers maakten zich zorgen. Gelukkig kwam daar september, met veel, heel veel regen. ,,Hier, in het westen, is de natuur nu al 100 procent hersteld.”

3 oktober