Zonnepark van vijftig voetbalvelden groot in Hoek van Holland

Deze ‘histori­sche’ nieuwbouw­wijk in Vlaardin­gen moet in 2022 klaar zijn

De zeventig woningen aan de Westhavenkade in Vlaardingen, pal achter restaurant China Garden, moeten in 2022 klaar zijn. De huizen krijgen een historisch uiterlijk. De monumentencommissie is enthousiast.