Zorgen over groeiende stroom migranten: Marechaussee vreest voor geweld mensensmokkelaars

Gedumpte extreem lichte hond Vito is er slecht aan toe, maar ‘hij lijkt sterk genoeg’

19:30 Op de Melanchtonweg in Rotterdam-Schiebroek is afgelopen weekend een zwaar vermagerde, slechthorende en slechtziende bullterriër gevonden. Het beestje is door de Dierenambulance opgepikt en na een bezoek aan de dierenarts overgebracht naar Dierenopvangcentrum Vlaardingen. ,,Het is een ontzettend lieve hond’’, zegt asielbeheerder Babiche.