Zorgmedewerker (26) filmde misbruik met bejaarde vrouw (89): OM spreekt van verkrachting

Opnieuw uitbraak van corona in Maassluise Tweemaster; 18 bewoners zijn besmet

18:39 Opnieuw is er sprake van een corona-uitbraak in het Maassluise seniorencomplex De Tweemaster. In totaal zijn achttien bewoners besmet. Zij zijn overgebracht naar de speciale afdeling van het Marnix Revalidatiecentrum in Vlaardingen, waar ze in quarantaine worden verzorgd.