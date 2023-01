Zoveel mogelijk oliebollen eten in twaalf minuten: bij deze kraam gaan ze zaterdag voor nationaal record

Schiedamse oliebollen­bak­ker richt zich nu ook op Poolse klanten met een nieuwe ‘vette hap’

De kraam van Nico Sterrenberg staat weer op de Koemarkt, hartje Schiedam. Iedereen weet dan hoe laat het is. De oliebollentijd is weer aangebroken! Bijna dan, want de lekkerbek moet nog even geduld hebben. Zaterdag om klokslag 10.00 uur gaat zijn kraam open.

