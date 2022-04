‘Zwarte schim’ die onschuldige vrouw in rug stak iets herkenbaarder: politie deelt scherpere beelden

Tot nu toe deelde de politie vooral onscherpe beelden van de fietser, maar in het tv-programma werden scherpere fragmenten van de in het donker geklede man getoond. Zo is te zien dat de man op zaterdagavond 16 april aan komt fietsen vanuit de Hoogstraat en halt houdt tussen het Liesveldviaduct en de Blokmakersplaats, nabij winkel C&A. Daar staat hij enkele seconden stil en lijkt hij naar horecazaak het Hart van Vlaardingen te staren. Hij slaat daarna rechtsaf richting de Blokmakersplaats.

De politie liet voor het eerst ook een kort fragment zien waarop het gezicht van de man enigszins te zien is. Duidelijk is nu ook dat hij een broek van het merk Nike droeg. Een woordvoerder maakte bekend dat sinds vorige week bijna veertig tips over de zaak binnen zijn gekomen. Het gaat om meldingen over de fiets waarop de man zich verplaatste, ook zijn namen van mogelijke daders gedeeld. Een politiewoordvoerder meldde dat nog steeds veel videobeelden worden geanalyseerd.

Hockeyfeest

Bewoners van de Kortedijk in Vlaardingen troffen in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 april een gewonde vrouw aan op straat. Ze had een mes in haar rug zitten, maar was nog wel aanspreekbaar. De 21-jarige Vlaardingse was op weg van een hockeyfeest uit Schiedam naar het centrum naar Vlaardingen, waar ze met haar vriend had afgesproken. De vrouw had eerst niet in de gaten dat ze werd gestoken. Ze dacht eerst dat ze een klap tegen haar rug kreeg. Volgens de politie heeft ze veel geluk gehad, momenteel herstelt ze thuis van haar verwondingen. De politie wil de dader zo snel mogelijk van straat halen.