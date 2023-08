2459 bestelauto's, 45 ongelukken: kans op ongeval met bestelauto in Weert hoger dan gemiddeld in Limburg

Militair die fietser (83) doodreed was net vrij na gijzeling van vrouw

De militair die ervan verdacht wordt donderdagmiddag onder invloed een dodelijk ongeval te hebben veroorzaakt in het Limburgse Weert, is dezelfde militair die van een gijzeling wordt verdacht op 2 augustus in Helvoirt. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagavond.