Bospop zet streep door de zondag

MET VIDEO Agenten rijden mee op treinen naar station Maarheeze vanwege overlast asielzoe­kers: ‘Politie kan direct ingrijpen’

MAARHEEZE - De komende tijd reizen politieagenten mee op de trein naar station Maarheeze. Op het traject tussen Eindhoven en Weert houden de dienders een oogje in het zeil, vanwege overlast door asielzoekers op het station. Wim Eilert van spoorvakbond VVMC is daar blij mee: ,,We juichen deze maatregel toe.”