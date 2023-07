Histori­sche juweeltjes van De Zink stralen in Dorplein: ‘Pas nu is er het besef dat we onderdeel zijn van nationaal erfgoed’

BUDEL-DORPLEIN - Industrieel erfgoed of ouwe meuk? Veel van de historie van de zinkfabriek in Budel-Dorplein is door de jaren heen op de vuilnisberg beland. Maar er zijn nog volop juweeltjes uit de beginjaren bewaard. Oud-medewerkers laten ze weer stralen in het Cantine-theater in het dorp.