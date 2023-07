Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Weert vandaag

Gouden paar op Vierdaagse: ‘We hebben gedanst en elkaar vervolgens nooit meer losgelaten’

HEEZE - Dikke kans dat Ben en Ans Pollmann-Loeters uit Heeze deze week twee keer in de bloemetjes worden gezet bij de Nijmeegse Vierdaagse. Niet alleen op vrijdag, de slotdag van het grootste meerdaagse wandelevenement ter wereld, maar ook deze donderdag. Dan is het precies vijftig jaar geleden dat ze in het huwelijksbootje stapten.