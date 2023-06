Heldere dag in Weert

Grote toename zonnepane­len op Brabantse daken door energiecri­sis

Mede door de energiecrisis liggen in Brabant steeds meer daken van huizen vol met zonnepanelen. Vooral in Waalwijk, Etten-Leur, Deurne en Heusden is de stijging groot. Bekijk hier hoe dat zit voor jouw provincie.