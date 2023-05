Het weer wordt warmer in Weert

Hee­ze-spits Ivo Moerenhout gaat bij Helson Helchteren tweede Belgische avontuur aan: ‘Plaatje is perfect’

Aanvaller Ivo Moerenhout (24) van eersteklasser Heeze gaat volgend seizoen weer in België voetballen. Hij vertrekt naar Helson Helchteren, dit seizoen een competitiegenoot van zijn vorige club Achel in de eerste provinciale. In januari van dit jaar keerde Moerenhout na een 3,5 jarig verblijf bij Achel terug bij Heeze.