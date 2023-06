In Weert overwegend bewolkt weer vanochtend

Oehoe voor het eerst in Nederland slachtof­fer van vogelgriep, ook visdieven getroffen

Voor het eerst in Nederland is een oehoe slachtoffer geworden van vogelgriep. Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) meldt dat na onderzoek op de vogel die bij Weert in Limburg is gevonden. De ziekte treft nu ook kolonies visdieven.