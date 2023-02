Jongetje (3) op straat aangetroffen na ontsnapping uit kinderdagverblijf: ‘We zijn enorm geschrokken’

Jongen (13) langer vast om brandstich­ting school Roermond, politie zoekt tweede betrokkene

De rechter-commissaris heeft vandaag het voorarrest van een 13-jarige jongen uit Roermond met veertien dagen verlengd. Dat laat de rechtbank in Roermond weten. De jongen werd zondag opgepakt. Hij zou zaterdagmiddag brand hebben gesticht in een middelbare school in Roermond. De politie is inmiddels op zoek naar een tweede persoon die mogelijk meer weet over de brandstichting.