Kilometerheffing voor gemiddelde chauffeur in Weert komt uit op 493 euro

Men­dig-Bu­del beleeft 25ste editie: ‘Iedereen komt zichzelf onderweg een keer tegen’

BUDEL - De wielertoertocht Mendig-Budel zag ruim een kwart eeuw geleden het levenslicht aan de bar van café De Wielerbaan in Budel. De zoon van de toenmalige kastelein had verkering met een meisje uit Mendig. Daardoor ontstond het plan om vanuit Duitsland naar Budel te fietsen. De relatie is al lang over, maar de toerklassieker bestaat nog steeds. Zaterdag wordt de 25ste editie verreden.