Nieuwe cijfers: 5 procent kinderen in Weert woont in bijstandsgezin

In Weert groeien ongeveer vierhonderd kinderen op in een gezin dat moet leven van de bijstand, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In verhouding tot de 8232 minderjarige kinderen in deze gemeente is dat minder dan het landelijk gemiddelde, en ook minder dan in Limburg als geheel.