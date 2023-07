Piepjong Museum W zet Weert op de kaart en is genomineerd voor nationale Museumprijs

Dagbezoe­kers Bospop krijgen voor half augustus geld terug

Bezoekers van het festival Bospop in Weert die een dagticket voor de zondag via Ticketmaster hadden gekocht, krijgen voor half augustus hun aankoopbedrag teruggestort. Dat laat de organisatie weten in een bericht op hun website. Zondag werd de laatste festivaldag geschrapt door noodweer.