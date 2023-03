Zestig verkiezingsposters van kandidaat gestolen in Weert: ‘Denk niet dat het op mij als persoon gericht is’

Schilder­cur­sis­ten RICK exposeren in Theuniska­pel in Weert

WEERT - Maar liefst 26 schildercursisten van het RICK in Weert exposeren hun werk in de Theuniskapel aan de Altweerterkapelstraat 6 in Weert. Dat doen ze op zaterdag 11 maart, zondag 12 maart, zaterdag 18 maart en zondag 19 maart, van 11.00 uur tot 17.00 uur.