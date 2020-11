27 kilometer lopen voor een pakketje? Dankzij de robots hoeft dat bij dit Nieuwegeinse bedrijf niet meer

Yogamatjes, gordijnen, boeken, bordspelletjes; noem het op of het ligt hier, pal tegenover het RBC-stadion. We bestellen met z’n allen steeds meer online en winkelen steeds minder in stad of dorp. De e-fulfilmentsector - alles wat er tussen jouw muisklik en de postbode gebeurt - blijft daarom de komende tien jaar nog groeien met flinke cijfers, legt Jeroen Dekker uit, terwijl hij rondloopt door het nieuwste wapenfeit van het bedrijf dat hij in 2010 samen met Jean Lahaye oprichtte. ,,Maar zoals het nu gaat, is het niet houdbaar. Met het oog op de toekomst is er behoefte aan een duurzaam en menselijk systeem. Die uitdaging gaan wij graag aan.”