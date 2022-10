Acupunctuur voor je hond: holistisch dierenarts Ruth helpt beesten die er met normale arts niet uitkomen

Docent Edward volgt zijn hart en wordt kaarsenma­ker: ‘Mijn vrouw is er soms niet blij mee’

Mbo-docent Edward van Fessem (53) maakte onlangs een opvallende carrièremove: Hij verruilde zijn loopbaan bij ROC Mondriaan voor het oude ambacht van kaarsenmaker. In zijn Delftse atelier maakt hij kaarsen in allerlei soorten en maten. Voor geboorten, trouwerijen, overlijden of gewoon voor een romantisch avondje.

