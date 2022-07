Advocaat Kim krijgt veel kritiek op haar 'vrouwelijke' kantoor: 'Soms zijn de reacties bijna haatdragend’

Inderdaad, haar kantoor ziet er niet doorsnee uit. ,,Ik zou het zelf meer als een Amerikaans kantoor omschrijven”, vertelt Beumer. ,,In mijn bedrijf werken alleen maar vrouwen, we zijn allemaal modebewust en je zou ons kantoor kunnen omschrijven als glamorous. Ook ben ikzelf niet het doorsnee-type advocaat; met mijn blonde, lange haar en vrouwelijke kledingstijl pas ik bij velen niet in het stereotype advocaat-hokje.”

Maar het is een stukje identiteit, zo benadrukt Beumer, dat bovendien met een reden zo zichtbaar terugkomt in haar bedrijf. ,,Ik ben van mening dat je alleen maar dingen succesvol kunt doen vanuit een passie. Toen ik jaren geleden als een eenmanszaak begon, had ik dit zo voor ogen. Het past bij mij. Ik wilde een kantoor creëren waarin ik me thuis voel, en dat een specifiek type klant aanspreekt.”

‘Reacties zijn soms bijna haatdragend’

Dat pakt in de praktijk precies zo uit: zowel haar collega’s als klanten kunnen zich helemaal vinden in de manier waarop Beumer haar advocatenkantoor runt. Positieve reacties zijn er dus ook zeker, maar de negativiteit is en blijft een terugkerende factor, tot grote teleurstelling van Beumer. ,,Soms zijn de reacties bijna haatdragend. Dat ik geen inhoud heb, dat ik alleen maar bezig ben om in de publiciteit te komen. Ik vind het zo kortzichtig.”

,,Mensen vormen hun mening aan de hand van een plaatje, zonder verder te kijken”, gaat Beumer verder. “Als ze dat wel zouden doen, zouden ze een geschoolde advocaat zien, die met passie haar kantoor runt en inhoud altijd bovenaan zet. Dat ik uiterlijke vertoning ook belangrijk vind, betekent niet dat ik alleen maar bezig ben met mooi en leuk zijn.”

‘Ik ben eigen koers blijven varen’

Hoewel de kritiek de afgelopen maanden – sinds Beumer als advocaat van Jaimie Vaes, de ex van Lil Kleine, regelmatig in de media verschijnt – iets is toegenomen, zijn de negatieve reacties er altijd al geweest. ,,Maar ik ben mijn eigen koers blijven varen, en dat zal ik ook altijd blijven doen. Ik vind het belangrijk om dichtbij mezelf te blijven. Dit is ook mijn vak, en ik vul het op mijn eigen manier in. Inmiddels ben ik op een punt: als het je niet bevalt, dan ga je maar naar een grijze-pakken-kantoor. Je moet te allen tijde respect voor elkaar hebben.”

Deze boodschap besluit Beumer na de zoveelste negatieve reactie met haar netwerk te delen. In een LinkedIn-post schrijft ze alle frustratie van zich af. ,,Ik vond dat best wel spannend, want ik dacht: welke bak ellende ga ik nu weer over me heen krijgen? Maar ik was er zó klaar mee.”

Viral op LinkedIn

Dat haar post vervolgens 2 miljoen mensen bereikt en meer dan 18.000 likes krijgt, had ze dan ook nooit verwacht. ,,Ik dacht eigenlijk dat het niet zoveel zou doen; het was een heel spontane, persoonlijke post, recht uit het hart. Maar dat het zoveel losmaakt, is wel heel bijzonder.”

En opvallend genoeg krijgt ze deze keer bijna alleen maar positieve reacties. ,,Ik voel me zo ontzettend gesteund. Het is heel fijn om te zien dat er ook nog mensen bestaan die je aanmoedigen om jezelf te zijn. Dat geeft weer nieuwe energie.”

