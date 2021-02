Agnes is productmanager loempia's: ‘We maken er 5 miljoen per week’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Agnes van der Niet (38) internationaal productmanager bij snackproducent Goodlife Foods.

Wat houdt je functie precies in?

,,Ik ben verantwoordelijk voor alle ontwikkelingen binnen een productgroep: de loempia. Als een klant een nieuw product wil of als wij zelf voorstellen een nieuw soort loempia te maken, gaan we aan de slag met de ontwikkeling.”

Hoe gaat dat in z’n werk?

,,Er wordt eerst een schets van het recept gemaakt. Daarna gaat de ontwikkelaar de proefkeuken in om het recept te testen. Ik mag dan zelf ook af en toe proeven. Uiteindelijk ben je zo’n driekwart jaar verder voor je een eerste productie afhebt. Want het is echt een uitdaging om op grote schaal te produceren in de fabriek. Het deeg van de loempia kan heel gevoelig zijn, dat maakt het lastig om het met al die grote machines goed op de productielijn te krijgen. Voor alle fabrieksmedewerkers is het altijd een spannend moment als we iets nieuws gaan maken.”

Wat voort soort loempia’s heb je de laatste jaren ontwikkeld?

,,De kroepia bijvoorbeeld, een loempia met nasi in plaats van noedels. Die komt ook bij ons vandaan. Daarnaast hebben we net een nieuwe lijn loempia’s ontwikkeld met verschillende Aziatische smaken ontwikkeld. Met rode en groene curry bijvoorbeeld. Die zijn nog niet in Nederland te koop, daar werken we hard aan. Ik ben heel erg trots op deze lijn. Het zijn hele authentieke smaken, die zijn best lastig om op grote schaal te produceren.”

Jullie maken vast heel veel loempia’s.

,,Ongeveer 5 miljoen per week, dat is best veel ja.”

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Ik vind het heel leuk om met innovatie bezig te zijn, om nieuwe en betere plannen te maken voor de loempia. Loempia’s werden vroeger als een goedkoop en niet zo bijzonder product gezien. Sinds ik hier werk heb ik de taak om hier verandering in te brengen. Als de consument onze nieuwe soort loempia’s dan heel lekker vindt, is dat echt een kroon op mijn werk. Ik vind het ook heel leuk om verbinding te maken met andere landen. Bij de ontwikkeling kijken we vaak naar het buitenland om te zien wat ze daar maken. Maar ook: wat willen de klanten en welke smaken liggen er nu in het pizzaschap in de supermarkt, want daar liggen onze loempia’s naast.”

Niet elke werkdag is vast even leuk. Waar krijg jij stress van?

,,Van aanvragen met een hele korte deadline. De klant wil het product dan zo snel mogelijk hebben. Dat kan stress opleveren. Je wil op tijd aan de slag kunnen, maar dan moet je wel alle gevraagde informatie en productmonsters op orde hebben.”

Leg eens uit…

,,Alle grondstoffen die je wil gebruiken, moeten van goede kwaliteit en lang houdbaar zijn. Je bent ook bezig met gezondheid, het product mag bij voorkeur niet teveel calorieën bevatten. Daarnaast bestaat er bijvoorbeeld een regelgeving voor zoutniveaus waar je rekening mee moet houden. En als je soja gebruikt, moet je daar een certificaat voor hebben. Wij hebben al onze certificeringen op orde, maar als instanties onaangekondigd komen checken, is dat toch altijd even spannend.”

Hoe ga je met die stress om?

,,Ik probeer altijd stress weg te nemen door aanvragen van klanten voor te zijn of zelf met een idee te komen. Dan hebben we een trend gezien in het buitenland en leggen dat dan voor aan de klant.”

Wil je dit werk nog tot je pensioen blijven doen?

,,Ik ga me nu bezig houden met de innovatie van alle productgroepen, niet alleen meer met de loempia’s. Dat wordt heel uitdagend. Dus de komende jaren is mijn werk zeker nog uitdagend genoeg. En zolang ik een positieve impact kan hebben op de consument met nieuwe en gezondere producten, ben ik blij.”

