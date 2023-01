Aloys (29) voert zand af van werkplaatsen: ‘Ik moet soms feestjes afzeggen’

Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Aloys Schothorst (29) uit Soest is grond- en zandontzorger.

Wat doe je als grond- en zandontzorger precies?

,,Bij allerlei werkzaamheden aan het spoor, de snelweg of in de tuin komen afvalstoffen vrij. Denk bijvoorbeeld aan zand, grond en groenafval. Dit moet allemaal worden afgevoerd. Ik zorg daarvoor. De afvalstoffen neem ik mee in mijn vrachtwagen en die breng ik naar verwerkers en recyclebedrijven, zodat het op een duurzame manier kan worden hergebruikt. Van vrijkomende afvalstoffen proberen we zoveel mogelijk duurzaam te hergebruiken op dezelfde projecten. Van grond kan bijvoorbeeld tilaarde worden gemaakt, wat weer wordt gebruikt in tuinen of bermen.’’

Hoe voer je al die stoffen af?

,,Simpel gezegd in mijn vrachtwagen. Maar er komt wel meer bij kijken. Van tevoren zoek ik uit waar ik de grondstoffen naar toe kan brengen. Omdat ik door heel Nederland werk, van Groningen tot aan Maastricht, heb ik overal connecties. Omdat de grondstoffen ‘s nachts vrijkomen met de werkzaamheden en de bedrijven dicht zijn, vraag ik of ik op de vergunde inrichting mag storten. Belangrijk hierin is onze vertrouwensrelatie.’’

Stel er komt veel grond meer vrij dan je had verwacht, hoe ga je daar mee om?

,,Omdat ik veel ’s nachts werk, kan ik niet eerst bedrijven bellen met de vraag of het goed is als ik meer stort. Ik vind het belangrijk dat wat ik lever goed is. Ik maak graag goede afspraken en wil daarbij niet ‘voor een dubbeltje op de eerste rij zitten’. Kwaliteit boven kwantiteit staat bij mij hoog in het vaandel.”

Quote Mensen die overdag werken gaan ook niet direct slapen als ze thuis zijn Aloys Schothorst

Hoe is het om ‘s nachts te werken, terwijl de rest van Nederland op een oor ligt?

,,Over het algemeen vind ik het niet erg. De tijd gaat lekker snel en het is rustig. Ik heb ook het idee dat mensen ’s nachts harder werken dan overdag. We staan onder tijdsdruk, dus we gaan ervoor. Als ik om 07.00 uur thuiskom, ga ik niet gelijk naar bed. Dan probeer ik altijd nog even wakker te blijven. Mensen die overdag werken gaan ook niet direct slapen als ze thuis zijn.’’

In hoeverre beïnvloeden de nachtdiensten je sociale leven?

,,Op zich gaat het wel aardig, maar sommige feestjes met vrienden moet ik helaas laten schieten. Ook werk ik vaak met Pasen, Pinksteren of Sinterklaas. Dat is lastig, maar ik probeer er redelijk omheen te plannen. En aan de andere kant: we doen er ook weer leuke dingen van.’’

Hoe ziet je werkdag eruit?

,,Meestal draai ik diensten van 19.00 tot 07.00 uur. Dan begin ik altijd met een kopje koffie. Het werk is bij mij hollen of stilstaan. Als er veel afvalstoffen vrijkomen heb ik het druk, maar anders is er nog niet zoveel te doen. Vaak is het de eerste paar uurtjes rustig, maar naarmate de nacht vordert wordt het steeds drukker. Ik rijd dan heen en weer naar de bedrijven waar ik het kan storten.’’

Hoe ben je begonnen?

,,Eigenlijk is het werk me met de paplepel in gegoten. Mijn vader had toen ik klein was zijn eigen bedrijf hierin. Dus toen hielp ik mijn vader al geregeld. Ik ben qua werk wel eerst iets anders gaan doen. Maar toen het bedrijf waar ik voor werkte zulke klussen kreeg, ben ik er weer ingerold. En dat bevalt tot nu toe prima.’’

Wat is het leukste aan je werk?

,,De uitdaging die de projecten met tijdsdruk met zich meebrengen om dat altijd weer voor elkaar te krijgen. Dat doet mij goed.’’

En wat is minder leuk?

,,Dat de nachtdiensten invloed hebben op je sociale leven. Dat je feestjes moet missen of dat je soms een hele week van huis bent. Als ik een project ver weg heb, blijf ik daar in de buurt slapen. Het is voor mij niet te doen om elke dag het hele land door te rijden.’’

