Als de woorden ‘lekker bakkie’ vallen, straalt barista Sam (19), dit koffiehuis is een dagbesteding

Odensehuis Wageningen bestaat tien jaar: ‘Hier komt echt de connectie van mens tot mens tot stand’

Het Odensehuis in Wageningen, voor iedereen die te maken heeft met dementie of geheugenverlies, bestaat tien jaar. ,,Het helpt enorm als we praten over wat de ander beleeft en voelt en niet over wat hij weet.”

27 oktober