‘Als je een been breekt staan er direct mensen voor je klaar, dat is niet zo bij een burn-out’

Voor iemand met een burn-out staat het leven flink op z’n kop. Je lichaam luistert niet naar je brein en ieder klusje op je to do list is er een teveel. Het lijkt een onmogelijke opgave om je weg uit dat dal te klimmen. Drie experts vertellen hoe online hulp de eerste stap in de goede richting kan zijn.

,,Ik had geen idee wat een burn-out was tot ik er in 2019 een kreeg", vertelt Rik Eysink Smeets, oprichter van Camp Burnout, een platform waar mensen met burn-out klachten een online herstelprogramma kunnen volgen. ,,Het heeft een behoorlijke impact op je leven. Je hebt het gevoel van onvermogen om de simpelste taken uit te voeren en je hangt tussen een depressie en een angststoornis in.”



In zijn zoektocht naar hulp, liep Eysink Smeets al snel vast. ,,Het was zo heftig, dat ik verwachtte dat ik gemakkelijk bij een hulpverlener terecht kon. Dit bleek echter tegen te vallen. Wanneer je je been breekt staan er direct mensen voor je klaar om je op te lappen, maar met een burn-out kun je niet zomaar ergens terecht. Daarnaast wordt hulp voor burn-outs sinds 2013 niet meer vergoed. Deze verantwoordelijkheid ligt nu bij de werkgever, maar deze grijpt in veel gevallen niet in. Als je zelf niet minstens duizend euro beschikbaar hebt voor mentale hulp, wordt het al snel lastig.”

Handvatten

Dit moest anders, vond Eysink Smeets. ,,Ik ben begonnen met het idee dat er een ziekenhuis moet zijn voor mensen met een burn-out. Dit heeft stap voor stap geresulteerd in programma Camp Burnout.” Hiermee is het in de eerste plaats een plek waar mensen gewoon terecht kunnen.

,,Wanneer je met klachten kampt denk je dat je gek aan het worden bent. Met het platform willen we duidelijk maken dat je niet alleen bent met een burn-out, maar dat dit jaarlijks 1,3 miljoen mensen in Nederland overkomt. Symptomen als slapeloosheid en het gevoel van controleverlies horen erbij. Wanneer iemand hoort dat dit normaal is, kan diegene al een beetje ontspannen. Dat is de eerste stap.”



Minder spannend

De laagdrempeligheid van online programma’s in het algemeen is belangrijk, vindt ook Linda Bolier, wetenschappelijk medewerker Mentale Gezondheid & Preventie bij het Trimbos-instituut. ,,Het is een groot voordeel dat iemand op ieder moment van de dag online bij een programma terechtkan. Er is geen wachttijd, wat bij een psycholoog meestal wel het geval is. Dat de juiste informatie direct beschikbaar is kan voor veel mensen goed werken.”

Lidewy Hendriks, psycholoog bij MIND, sluit zich hierbij aan. Wat haar betreft is er te weinig bekend over het herstelproces na een burn-out. Verschillende online programma's kunnen daarvoor een uitkomst bieden. ,,Het helpt als iemand van tevoren weet wat er nodig is voor het herstel en waar diegene aan begint", legt de psycholoog uit. ,,Het is nogal een stap om naar een psycholoog te gaan en die kan verkleind worden wanneer de juiste informatie makkelijk te vinden is. Iemand met een burn-out is al helemaal uitgeput. Een nieuw traject aangaan is dan heel spannend.”

Valkuilen

Uit diverse onderzoeken blijkt dat online programma’s goed kunnen helpen met het omgaan met stress, vertelt Bolier. ,,Dat komt onder meer door het visuele aspect en de technologie die ingezet kan worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het instellen van reminders zodat het programma op je vizier blijft staan. Door op deze manier je vooruitgang te zien, zit er een beloningselement in het programma. Dit kan het interactief houden en zo houd je het langer vol.”



De valkuil van het enkel volgen van online programma's is dat de informatie verkeerd begrepen kan worden, zegt Hendriks. ,,De oefeningen worden misschien niet op de juiste manier gedaan of er is niet voldoende een stok achter de deur om het traject af te maken", legt ze uit. Bolier: ,,Voor mensen die al veel achter de computer zitten, en daar last van hebben, is het misschien ook niet zo’n goed idee om het dan online te doen.”

Combinatie

Online hulp is dus een mooi beginpunt, concludeert Hendriks. ,,Op de lange termijn kan deze het beste gecombineerd worden met gesprekken.” De invulling van de hulp die bij je past is erg persoonsafhankelijk, benadrukken zowel Hendriks als Bolier.

,,Voor de een is enkel online hulp zoeken voldoende, voor de ander is persoonlijke hulp of een combinatie van beiden de beste oplossing”, aldus Hendriks. ,,Als het online programma niet helemaal lekker loopt kan iemand juist in een negatieve spiraal raken en eerder afhaken als het even tegenzit. Een behandelaar kan zoiets opmerken in een sessie, die weerstand bespreken en zo het proces van herstel op gang te houden.”



Een burn-out herstelprogramma kan in sommige gevallen ook ingezet worden ter voorkoming van een burn-out, aldus Bolier. ,,Doordat iemand meer over het onderwerp leert kan het preventief werken of erger voorkomen”, legt ze uit. Hendriks besluit: ,,Uiteindelijk moet jijzelf bepalen welke hulp je nodig hebt. Ga hierover zeker in gesprek met een hulpverlener, maar hak zelf de knoop door.”

