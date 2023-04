Altijd naar je werk in spijkerbroek? Waarom het kan lonen eens te kiezen voor nette kleding

Psycholoog Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: strak in het pak

Vorige week reed ik naar Gent, voor een presentatie aan bestuurders. Ik zou slapen in een hotel en de volgende ochtend vroeg beginnen. Leuk, dacht ik, kan ik de avond van tevoren nog even door de stad wandelen. Ik besloot te vertrekken om een uur of drie: lekker voor het verkeer uit. Verkeerd gegokt: ik stond tussen ruwweg Haarlem en Antwerpen in de file.

Alsof dit nog niet genoeg stress bracht, realiseerde ik me op tien minuten van mijn bestemming dat ik mijn pak was vergeten. Hij hing thuis nog naast de trap. Ik was er met de rest van mijn spullen straal langs gelopen. Paniek! ik zag mezelf al in mijn verfomfaaide spijkerbroek en slonzige trui presenteren. Dan maar een overhemd en een blazer kopen in Gent? Mooi niet, in Vlaanderen is alles na zessen dicht…

Er was een tijd dat ik me niets aantrok van kledingvoorschriften. Een baan waar je een pak voor aan moest? Niets voor mij. Een stropdas leek me een gevangenis, een uiting van een verstikkende hiërarchie. Het lesgeven op de universiteit deed ik dan ook het liefst zo comfortabel mogelijk. Tot ik besefte dat het dragen van de juiste kleding niet alleen een uiting van conformisme is, maar ook van respect. Je zegt met je kleding namelijk niet alleen dat je weet hoe het ‘hoort’. Met een verzorgd uiterlijk straal je ook uit dat je de mensen met wie je te maken hebt belangrijk genoeg vindt om je netjes te tonen.

In pak voor de werkgroep

Nadat ik me dat realiseerde, maakte ik er een punt van om me tenminste fatsoenlijk te kleden. Om mijn studenten te laten zien: jullie doen er voor mij toe. De eerste en de laatste les van de werkgroep trok ik zelfs een pak aan (zonder das weliswaar), tot verbazing van mijn collega’s. Ook nu nog zorg ik dat wanneer ik op een podium sta, ik nét iets netter gekleed ben dan strikt noodzakelijk. Zeker als ik weet dat de toehoorders dat op prijs stellen.

Toen ik de organisator bedremmeld belde over mijn probleem bleef het even stil aan de lijn. Daarna barstte hij in lachen uit. Hij had nog wel een overhemd dat hij voor me mee kon nemen. De volgende ochtend overhandigde hij me een tasje. Tien minuten later stond ik in een geleend hemd te presenteren, dat netjes was en bijna paste. De bestuurders konden wel om het verhaal grinniken, en het ijs was gelijk gebroken.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij is auteur van onder meer Je bent al genoeg - Mentaal gezond in een gestoorde wereld (2022), Werk kan ook uit (2020) en Fokking druk (2018).

