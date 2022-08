Anouar (40) is allround loodgieter: ‘Het duurt in totaal zo’n 10 jaar voordat je het vak onder de knie hebt’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Anouar Otmane (40) uit Den Haag. Hij is loodgieter en heeft een eigen bedrijf, ANO loodgieter service & onderhoudsbedrijf.

Wat doe je als loodgieter precies?

,,Als allround loodgieter doe je heel veel. Je maakt aan- en afvoerleidingen, repareert lekkages, installeert cv’s en verricht ander servicewerk. Voor het ontstoppen van wc’s moet je wel een sterke maag hebben. Maar het is vooral veelzijdig, mooi en technisch werk. Je moet mensen niet alleen kunnen uitleggen waar je mee bezig bent, maar ook tegels terug kunnen zetten nadat je een leiding hebt gerepareerd. Je bent immers vakman én het gezicht van het bedrijf.’’

Hoe ben je in dit vak terechtgekomen?

,,Toen ik vrij jong was wist ik al dat ik loodgieter wilde worden. Op de middelbare technische school regelde een lieve docent een stageplek voor me bij een tof loodgietersbedrijf. Na mijn stage wilde het bedrijf me graag behouden. Dat betekende echter niet dat ik klaar was met leren. Het ligt natuurlijk aan de persoon, maar het duurt in totaal zo’n tienjaar voordat je het vak onder de knie hebt. Dat is inclusief opleiding en specialisatie. Dat vond ik niet erg, omdat ik leergierig en perfectionistisch was. Dat ben ik nog steeds. Twee eigenschappen die ik prima kwijt kan in het vak.’’

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?

,,Omdat ik recentelijk genezen ben van kanker, doe ik momenteel alleen behapbare klussen. Doorgaans begint de dag op de zaak of rechtstreeks met een klus. Ik zorg dat ik de juiste materialen bij me heb en ga, na een kennismaking en overleg met de klant, aan de slag. Met grotere projecten kan je de hele dag bezig zijn. Maar je kan de dag ook zo inplannen dat je meerdere kleinere klussen hebt.’’

,,Ik vind het leuk om met name jongeren te interesseren voor het vak. Min of meer per toeval ben ik zo een YouTube-kanaal begonnen waarop ik af en toe filmpjes post, bijvoorbeeld over hoe je de keuken het beste kan afkitten. Het begon als grap maar alleen al de eerste video kreeg meer dan 1 miljoen views!’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wat zijn leuke kanten van je baan?

,,Een van de leuke dingen aan dit beroep is dat geen dag hetzelfde is en je constant wordt uitgedaagd. Het is niet verplicht tijdens de opleiding, maar het is handig om een cursus klantvriendelijkheid te volgen als je loodgieter wil worden. Elke dag leer je namelijk nieuwe mensen kennen. Als je op een vriendelijke en professionele manier aan klanten kan uitleggen wat je gaat doen en goed kan luisteren wekt dat vertrouwen en tevredenheid.’’

,,Soms krijg je bijvoorbeeld een leuk fotootje van mensen die je goed geholpen hebt. Ik heb zelfs vriendschappen overgehouden aan klussen. Als mensen in de stress zitten met een lekkage en jij dat in een half uur kan oplossen, zijn mensen je oprecht dankbaar. Dat maakt mijn werk ontzettend leuk.’’

Quote Soms krijg je bijvoor­beeld een leuk fotootje van mensen die je goed geholpen hebt. Ik heb zelfs vriend­schap­pen overgehou­den aan klussen

En wat is minder leuk?

,,Om eerlijk te zijn kan ik weinig dingen noemen die niet leuk zijn. Een stinkend toilet ontstoppen is prima te doen, zolang je weet wat je doet en een beetje humor hebt. Als ik met collega’s op een dak aan het werk ben grappen we met elkaar dat we het hoogst betaalde werk van Nederland hebben.’’

Welke klus is je altijd bijgebleven?

,,Eén klus ga ik nooit meer vergeten. Het was voor een supermarkt in het centrum van Den Haag, onder straatniveau. We waren bezig met onderhoud van hun rioleringssysteem. Daar gebruikten we speciale pompen voor die onder hoge druk afvalwater omhoog kunnen afvoeren in de buizen die we controleerden. Ik gaf een stagiair de opdracht één van de pompen te controleren. In dat geval moet de pomp van de elektriciteit af en mag er niet worden doorgetrokken. Je raad het al: de stekker zat er nog in en de buis was nog niet goed aangesloten op de pomp. Op het moment dat ik de buis terug wil zetten spoelt iemand door. Vijf minuten later stond ik druipend in de Primark om schone kleren te kopen.’’

Welke vaardigheden heb je nodig om loodgieter te worden?

,,Het woord loodgieter dekt de lading niet meer. Inmiddels zijn loodgieters specialistische technici. Je moet abstract én praktisch kunnen denken, geduldig en leergierig zijn, mensen willen helpen en houden van de afwisseling. Omdat er een groot tekort is aan loodgieters, is er bovendien veel werk te verzetten. Soms voer je een klus uit onder hoge druk, letterlijk en figuurlijk! Daar moet je ook tegen kunnen. Dan helpt het als je een beetje humor hebt.’’

Hoe zie je de toekomst voor je?

,,Ik zou dit werk graag willen blijven uitoefenen tot ik niet meer kan. Over pensioen denk ik nog niet na. Zolang ik gezond blijf, plezier blijf houden in wat ik doe en het bedrijf goed draait ben ik gelukkig en zit ik hier goed.’’

Loodgieters gezocht Ben je loodgieter en zoek je een nieuwe baan? Er is een groot tekort aan gespecialiseerde loodgieters, dus vacatures genoeg. Je kunt natuurlijk voor jezelf beginnen, maar er zijn ook genoeg bedrijven op zoek naar nieuwe werknemers. Zo kun je bij aannemersbedrijven aan de slag of bij loodgietersbedrijven. Op Nationale Vacaturebank vind je relevante vacatures bij jou in de regio.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.