Arbeidsongeschikt door domme actie, moet de werkgever dan doorbetalen?

Stel, je raakt in je vrije tijd gewond door een domme actie - zoals het afsteken van illegaal vuurwerk - en kunt daardoor niet werken of raakt zelfs arbeidsongeschikt. Kan een werkgever dan weigeren je loon door te betalen? Arbeidsrechtadvocaat Gerard Berghuis legt uit hoe het zit.

Veel werkgevers hebben geen zin om op te draaien voor roekeloos gedrag van hun personeel, weet Gerard Berghuis van BAASZ Advocaten. Hij noemt als voorbeeld een zaak waarbij hij recent betrokken is geweest. Een werkgever wilde het loon niet doorbetalen van een werknemer die door geknutsel met vuurwerk gewond was geraakt. ,,Hij heeft eind november lopen klooien met explosieve stoffen en is daardoor ernstig gewond geraakt aan zijn hand. De werkgever wilde daar niet voor opdraaien.”

In de wet staat dat een werkgever het salaris van een zieke werknemer gewoon moet doorbetalen, tenzij de ziekte is veroorzaakt door opzet. En daar is niet snel sprake van, concludeerde de rechter.

Kort geding

Dit is iets waar veel arbeidsrechtadvocaten en werkgevers al jaren tegenaan lopen. Daarom heeft Berghuis de werkgever in deze zaak geadviseerd om het loon van de werknemer stop te zetten. ,,Wij vinden dat het ongeluk volledig aan de werknemer zelf te wijten is. Maar ziekte of letsel wordt juridisch gezien bijna nooit veroorzaakt door opzet. Dan moet iemand iets hebben gedaan met de bedoeling om ziek te worden.”

Berghuis zegt dat het niet aan werkgevers uit te leggen is dat zij grotendeels moeten opdraaien voor domme acties van werknemers in hun vrije tijd. ,,Het is een heel strenge toets. Tegen een volwassen werknemer die met vuurwerk knutselt, zou je toch moeten kunnen zeggen: dan had je je gezond verstand maar moeten gebruiken. Net als bij het buiten de piste skiën of roekeloos rijgedrag onder invloed van alcohol.”

Quote Tegen een werknemer die met vuurwerk knutselt, zou je toch moeten kunnen zeggen: dan had je je gezond verstand maar moeten gebruiken Gerard Berghuis

Via een kort geding hoopte Berghuis toch nog iets te kunnen regelen voor zijn cliënt, onder andere door te bepleiten dat sprake is geweest van voorwaardelijk opzet. ,,Je mag ervan uitgaan dat het algemeen bekend is dat het mengen van buskruit grote risico’s met zich meebrengt. En dat de kans bestaat dat er een explosie plaatsvindt met als gevolg arbeidsongeschiktheid.”

Verzekeren

Hoe zit het dan met gewond raken door het bewust buiten de piste skiën of blessuregevoelige sporten zoals zaalvoetbal? Zou het loon in zo’n situatie ook stopgezet moeten kunnen worden? ,,Bij een zaalvoetballende vrachtwagenchauffeur die door de sport tijdelijk niet kon werken heeft de rechter geoordeeld dat er geen sprake was van opzet. Dus moest zijn baas gewoon 70 procent salaris uitkeren. En geen 100 procent omdat dit was uitgesloten in de cao.”

Werkgevers kunnen zich tot op zekere hoogte indekken door zich voor ziekteverzuim te verzekeren. De verzekeraar vangt dan de uitbetaling van een zieke werknemer op. ,,Maar je premie gaat daardoor wel omhoog. Linksom of rechtsom: een werkgever moet ervoor bloeden. Hier wringt het. Want je moet de werknemer daarna ook nog re-integreren, dat kost ook tijd en geld.”

Wetswijziging

De rechter kon Berghuis in het kort geding niet gelijk geven. Maar ze hebben wel voor elkaar gekregen dat de werkgever niet het volle pond hoeft te betalen. ,,De werknemer krijgt nu 70 procent van zijn loon doorbetaald en geen 100 procent. Bovendien heeft onze poging voor reuring gezorgd. Mensen hebben het er over.”

Berghuis hoopt dat de wet op dit punt wordt gewijzigd. ,,Bewuste roekeloosheid zou als criterium in de wet opgenomen moeten worden. Of voorwaardelijk opzet. Dan kan de rechter wel zeggen: dan had je maar beter op moeten letten. Maar zolang de strenge opzet-drempel blijft bestaan, heeft de rechter daar geen ruimte voor.”

