Bas gaat viraal na faillissement van zijn bedrijf: ‘Maar met likes kan ik geen brood kopen’

Begin 2020 was het grote succes niet ver weg voor het bedrijf van Bas, tot er in maart een probleem opdoemde: corona. Na er werkelijk alles aan gedaan te hebben om het hoofd boven water te houden, zat er in december voor Bas niets anders op dan het bedrijf failliet te verklaren. Nadat hij het nieuws deelt op LinkedIn, verbluft hij duizenden mensen met zijn positiviteit. ,,Ik geloof in vallen en opstaan. Morgen is er weer een mooie dag.’’

Bas is ex-baas van het vier jaar oude bedrijf Go Lemon, dat mensen de mogelijkheid biedt om Apple-producten te leasen. Het was een gat in de markt, maar toen een grote investeerder in juni 2020 besloot om toch niet met het bedrijf in zee te gaan vanwege corona, stond Bas ineens met lege handen. ,,Dit was een startschot en het enige wat ik nu kon doen, was een andere investeerder zoeken. Als dat niet zou lukken, waren we failliet’’, vertelt Bas.

Hij deed er alles aan om zijn bedrijf overeind te houden. ,,Ik heb alles en iedereen gesproken. Van grote tot kleine investeerders, wie maar naar mijn verhaal wilde luisteren.’’ Ook heeft Bas in deze periode afscheid moeten nemen van zijn personeel. ,,Op den duur heb ik het helemaal teruggebracht tot één parttimer en ‘me, myself and I’. Maar het mocht niet baten en uiteindelijk heeft Bas besloten om zelf zijn faillissement in te dienen.

Viraal op LinkedIn

Toen hij zijn curator sprak, kreeg hij het advies om niets over het faillissement te posten op social media. ,,Hoewel ik heel open en transparant ben, hield ik me hieraan.’’ Maar uiteindelijk pikte de pers het op. Na toestemming van zijn curator, besloot Bas om een goudeerlijk bericht te plaatsen op LinkedIn. En dat leidde tot duizenden likes en reacties.

De mensen waren vooral te spreken over de positiviteit van Bas. ,,Ik geloof heel erg in vallen en opstaan. Er is geen enkele reden om ook maar te bedenken dat het niet goed zal komen. Je moet daarvoor wel eerst zelf aan de slag. Morgen is weer een mooie dag. Ik vind dat heel veel mensen zo zouden moeten denken.’’

Toekomst

Ook over zijn toekomst is Bas positief. ,,Ik heb geen plan b, want mijn plan was Go Lemon. Een ding is zeker, ook ik moet weer verder. Met likes kan ik geen brood kopen’’, grapt Bas. Behalve hulp uit zijn bestaande netwerk heeft Bas naar aanleiding van zijn succesvolle bericht nu nóg meer kansen gekregen voor ‘alles, variërend van een baan tot samen een bedrijf starten’. Bas: ,,Ik heb afscheid genomen van Go Lemon en ben klaar om door te gaan. Liever vandaag, dan morgen.’’

