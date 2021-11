Belastingschuld door corona nekt horeca en winkels

Dat blijkt uit onderzoek van ABN Amro. De schuld nam nog fors toe nadat analisten van de bank een halfjaar geleden al waarschuwden voor de uitstelbom. Tijdens de coronacrisis konden bedrijven bij de belastingdienst uitstel van betaling aanvragen, of het nu ging om loonheffing, sociale lasten, de afdracht van inkomstenbelasting of om de omzetbelasting.

Daarvan is massaal gebruikgemaakt; in totaal werd bijna 42 miljard euro belastingbetaling opgeschort. Daarvan is inmiddels ruwweg de helft terugbetaald, vaak omdat bedrijven er na de eerste coronamaanden achter kwamen dat de situatie minder somber was dan in eerste instantie gedacht.

Maar er zijn ook veel bedrijven die na de laatste lockdown nog belastinguitstel aangevraagd hebben. Het gaat vooral om horeca en kledingwinkels, waar de belastingschuld dit jaar nog eens met een derde steeg, terwijl vorig jaar al een grote achterstand werd opgebouwd.

Minder afgelost

Daardoor is de totale belastingschuld sinds begin dit jaar nog eens met 2,4 miljard euro gestegen, waarvan 1,4 miljard in de laatste maand dat uitstel kon worden aangevraagd. Tegelijkertijd wordt er dit jaar minder afgelost dan in 2020. Dat geeft aan hoezeer sommige bedrijven nog in de financiële problemen zitten.

Nu het kabinet de coronasteun afbouwt, is het ook gedaan met het belastinguitstel. Bedrijven moeten inmiddels weer gewoon betalen. Vooral bedrijven in de hoek waar de zwaarste klappen vielen, zijn nog niet met terugbetalen gestart: de horeca, vermaakbranche en reiswereld. Met de terugbetaling van het geld dat de fiscus nog tegoed heeft, moet uiterlijk 1 oktober volgend jaar worden begonnen. Sneller terugbetalen loont, omdat vanaf volgend jaar 1 procent rente over het tekort betaald moet worden, vanaf 2024 gaat het om 4 procent invorderingsrente.

Vooral restaurants zitten in de problemen: 44 procent heeft een schuld bij de fiscus die groter is dan de winst die ze in een (normaal) jaar maken. Omdat het tekort in maximaal vijf jaar moet worden afgelost, betekent dat dat deze restaurants tot 2027 jaarlijks 20 procent van hun winst extra aan belasting moeten afdragen. De vraag is of ze daartoe, reeds uitgehold door de coronacrisis, in staat zijn.

Niet kwijtschelden

Een op de drie cafés zit in dezelfde penarie, maar ook veel schoenen- en kledingwinkels, payrollbedrijven (met name voor personeel in de horeca) en taxibedrijven. Dat geldt ook voor één op de vijf elektronicawinkels.

In een aantal branches is al opgeroepen om de schuld kwijt te schelden, maar dat vindt demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) onrechtvaardig voor de bedrijven die wel netjes terugbetalen. Het kabinet houdt er rekening mee dat uiteindelijk 1,5 miljard euro aan belastinguitstel nooit meer terugkomt, doordat bedrijven over de kop zijn gegaan.

De belastingschuld komt bij alle andere achterstallige kosten die nog moeten worden terugbetaald. Veel bedrijven hebben bijvoorbeeld uitstel van huurbetalingen gekregen, of staan financieel nog bij leveranciers in het krijt. Ook moet te veel ontvangen overheidssteun worden terugbetaald.

Vorige week bleek dat 9500 bedrijven die NOW moeten terugbetalen, niet op tijd een regeling daarvoor hebben aangevraagd. Dat kan betekenen dat alle ontvangen steun die tussen maart en juli 2020 is uitgekeerd, terugbetaald moet worden. Het UWV doet nu een finale poging ook deze bedrijven over te halen alsnog aangifte te doen.

