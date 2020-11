Beloofde wet definitief van tafel: zzp’er nog langer vogelvrij

Het kabinet slaagt er niet in schijnzelfstandigheid bij zzp’ers aan te pakken. Een beloofde wet over dit onderwerp is definitief van tafel deze kabinetsperiode.

Er is veel kritiek op de inzet van zzp’ers. Vaak zijn ze in naam zelfstandig ondernemer, maar feitelijk werknemer. Ze zijn afhankelijk van één werkgever en vallen onder het gezag van een baas. Door ze als zzp’er in te huren is een werkgever goedkoper uit dan ze in vaste dienst te nemen. Voor de zzp’er betekent het meer onzekerheid.

Minister van sociale zaken en werkgelegenheid Wouter Koolmees kwam eerder met de Wet Arbeidsmarkt in Balans, om deze schijnzelfstandigheid aan te pakken. Dat zou er voor moeten zorgen dat meer zzp’ers een vaste baan krijgen. Maar in de praktijk bleek het veel te ingewikkeld om te bepalen wie er wel of niet als zelfstandige kwalificeert.

ijskast

Daarop werd de handhaving van de wet in de ijskast gezet. De minister beloofde nog dit jaar met een betere wet te komen. Maar dat gaat niet meer lukken, liet hij de Tweede Kamer in een brief weten. In plaats daarvan komt er vanaf januari een nieuwe proef met een module waarbij opdrachtgevers kunnen zien of ze werk door een zzp’er mogen laten uitvoeren of dat het door een vaste medewerker moet worden gedaan. Die proef gaat zes maanden duren en wordt daarna geëvalueerd. ,,Het huidige handhavingsmoratorium wordt daarom verlengd’’, schrijft Koolmees in de brief.

