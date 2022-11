Betaald worden om kattenfilmpjes te kijken? Het kan bij dit onderzoeksinstituut

Taalwetenschapper en onderzoeker Marjo van Koppen is niet verbaasd over de enthousiaste reacties op de vacature voor ‘junioronderzoeker kat-mensinteractie’ van het Meertens Instituut, dat zich bezighoudt met onderzoek en documentatie van taal en cultuur in Nederland. ,,In Nederland hebben veel mensen een kat. Het zal voor veel van deze kattenliefhebbers als een droombaan klinken. Maar we zijn natuurlijk wel op zoek naar iemand met de juiste taalkundige kennis en ervaring.”

Ook zal er weinig knuffelen met katten komen kijken bij het werk, waarschuwt Van Koppen alvast. Maar betaald worden om naar kattenfilmpjes te kijken, zal toch voor velen geen straf zijn.

Interactie in stappen

Wat is het doel eigenlijk precies van het kijken naar katten op video? In de vacaturetekst staat dat je onderzoek gaat doen naar de communicatie tussen (huis)katten en mensen vanuit een taalkundig perspectief. Soortgelijk onderzoek deed Van Koppen al samen met collega Leonie Cornips naar koeien. ,,We hebben gekeken naar hoe de koe met de mens communiceert. Nu zijn we het onderzoek aan het uitbreiden naar huisdieren en beginnen bij de kat. Een logische keuze voor ons team, omdat de meesten van ons zelf met katten samenwonen.”

Van Koppen en Cornips verzamelden eigen filmpjes en vroegen studenten en stagiairs ook om opnamen te maken van de interactie met hun kat. ,,Die video’s hebben we allemaal nauwkeurig bekeken en geanalyseerd. We hebben gekeken hoe de interacties waren opgebouwd. Hoe vraagt een kat om iets, bijvoorbeeld om eten of of de deur open mag? Welke stappen doorloopt een kat om een boodschap over te brengen en te krijgen wat hij wil? Maar ook: wat gebeurt er als het niet lukt om een mens zover te krijgen dat hij de deur opendoet of eten geeft?”

Wijzen met oren

Uiteindelijk willen de onderzoekers erachter komen hoe kat-mensinteractie precies in elkaar zit en wat de verschillen en overeenkomsten zijn met hoe mensen met elkaar communiceren. Van Koppen: ,,Als ik iets wil laten zien of aanwijzen kan ik roepen: ‘Kom eens kijken’. Katten kunnen dat niet op dezelfde manier. Ze doorlopen wel dezelfde stappen bij zo’n interactie, maar gebruiken daar andere manieren en andere delen van hun lichaam voor dan wij. Als je iets wilt aanwijzen, moet je - of je nou een mens of kat bent - eerst aandacht zien te krijgen. Daar zijn katten overigens meesters in. Vervolgens moeten ze je mee zien te krijgen naar bijvoorbeeld de keuken. Dat doen ze heel handig, ze lopen voor je uit en kijken achterom om te zien of je nog wel volgt.”

Er is al iets bijzonders dat het team van Van Koppen opviel: katten kunnen ergens naar wijzen met hun oren. ,,Ze draaien een van hun oren naar dat wat ze willen aanwijzen. Dit wisten we nog niet.”

Om erachter te komen op welke manieren katten allemaal communiceren om iets duidelijk te maken moet nog meer filmmateriaal worden bestudeerd. Daar heeft het Meertens Instituut dus iemand voor nodig. Van Koppen: ,,We zullen de nieuwe onderzoeker vragen om nog meer filmpjes te verzamelen, deze te bestuderen en te systematiseren. Diegene moet heel precies naar het filmmateriaal kijken en op basis daarvan nadenken over het vervolgonderzoek: wat valt op en wat willen we nog meer weten?”

Echte katten

Maar onderzoek naar katten, wordt de wereld daar nou echt beter van? Van Koppen weet dat er mensen zijn die er zo over denken. ,,Er wordt wisselend gereageerd op ons onderzoek naar interactie met dieren. Sommigen zijn heel enthousiast, anderen doen er lacherig over of vinden dat we niet goed bij ons hoofd zijn.”

Van Koppen weet in ieder geval dat dit onderzoek gaat helpen bij het nog beter begrijpen van taal. ,,Voor de kat is het natuurlijk prettig als we haar beter leren begrijpen. Maar we hopen er ook achter te komen of de taal die wij als mensen gebruiken wel zo uniek is. Taalkundigen beperken zich vaak tot mensentaal, omdat gezegd wordt dat taal alleen voor mensen is. Maar is dat wel zo? Is de grens tussen mens en dier wel zo zwart-wit?”

Als nieuwe onderzoeker draag je dus bij aan het vinden van antwoorden op deze vragen en mogelijke vervolgvragen, gewoon door filmpjes heel precies te analyseren. Echte katten komen er dus niet aan te pas. Hoewel…Van Koppen: ,,Filmpjes die mensen zelf maken zijn niet altijd van goede kwaliteit. De kans is dus groot dat we betere opnamen willen en die dan zelf gaan schieten, met katten in hun eigen habitat. Dan helpt het natuurlijk wel als je niet allergisch bent voor katten.”

