Bianca (29): ‘Ik kreeg gelijk een vast contract aangeboden’

Wat verdien je?

,,Bruto zit ik op 4500 euro. Maandelijks krijg ik een cao-budget van 500 euro bruto. Je kunt daar ook een sportabonnement of extra vakantiedagen van kopen, maar daar maak ik geen gebruik van. Netto krijg ik 3300 euro en daar zit ook mijn vakantiegeld bij inbegrepen.”

Blij mee?

,,Ja, eigenlijk wel. Voor mijn leeftijd is dit een prima salaris, we kunnen er goed van leven. En ik hoop natuurlijk ook dat het in de komende jaren gaat stijgen.”

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,Jaarlijks krijg ik een bonus die afhankelijk is van het bedrijfsresultaat. Vorig jaar was ik vier maanden in dienst en werd ik naar ratio uitbetaald. Ik kreeg toen een maandsalaris. Dit jaar kreeg ik de helft. Ik denk dat dit wel met corona te maken heeft. Ik krijg 25 vakantiedagen en 40 euro per maand aan thuiswerkvergoeding. Een paar maanden geleden heb ik voor thuis een verstelbaar bureau, beeldscherm en headset kunnen kopen op kosten van de werkgever.’’

,,Ook na corona zullen we meer gaan thuiswerken. Daarmee wordt mijn reiskostenvergoeding ook anders. Ik kreeg altijd 260 euro per maand, gebaseerd op de aantal kilometers en de dagen dat ik op kantoor was. Dat gaat op de schop, maar het moet zich nog uitrollen. Mijn vakantiegeld zit bij mijn loon en en dat is prima. Ik zet het apart op een spaarrekening, omdat het anders op de grote hoop verdwijnt.”

Heb je over je salaris onderhandeld?

,,Dat was ik wel van plan, maar het aanbod was dusdanig goed dat ik het niet gedaan heb. Wanneer je overstapt naar een ander bedrijf zijn het dé momenten om te onderhandelen, maar ik verdiende 2500 euro netto en ging naar 3300 euro netto. Dus ik heb het er nog wel met mensen in mijn omgeving over gehad of ik zou onderhandelen om het onderste uit de kan te halen, maar ik was gewoon heel tevreden. Ik kreeg ook gelijk een vast contract, dat gaf me toch dat stukje zekerheid.’’

,,Ik heb trouwens wel onderhandeld over m’n auto. Ik had een leaseauto en deze moest ik inleveren. Mijn manager kwam met een bedrag van 2000 euro, zodat ik zelf een auto kon kopen en ik heb met HR onderhandeld en we zijn toen uitgekomen op 5000 euro. Dat is een voordeel aan het werken voor een groot bedrijf, je hoeft niet te onderhandelen met je manager waar je goed contact mee hebt, maar doet dit met iemand van HR. Dat onderhandelt toch makkelijker.”

Is het ooit wel eens niet gelukt?

,,Een paar jaar terug werkte ik voor een bedrijf dat me ook in vaste dienst wilde hebben, maar daarvoor moest ik elke dag een uur reizen. Ze wilden dit niet volledig vergoeden, waardoor ik zelfs in salaris achteruit zou gaan. Daar heb ik toen nee tegen gezegd. Voor de rest is het bij mij vrijwel altijd vanzelf gegaan met promotie. Ik heb er nooit echt om hoeven vragen.”

Quote Dat is een voordeel aan het werken voor een groot bedrijf, je hoeft niet te onderhande­len met je manager waar je goed contact mee hebt, maar doet dit met iemand van HR

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Dat wisselt een beetje. We praten over salarisschalen, maar nooit echt over specifieke bedragen. Als iemand het me zou vragen ben ik er open in. Ik kijk ook meer naar mezelf.”

Hoe zie je de toekomst?

,,Ik wil graag naar vier dagen. Ik zou liever minder werken, dan meer verdienen voor dezelfde uren. We hebben net een huis gekocht, dus puur uit praktische overwegingen heb ik deze stap nog niet gemaakt. Ik heb voor de toekomst niet echt een bedrag in m’n hoofd waar ik naartoe wil. Ik zit over twee jaar aan het einde van m’n schaal, maar ik kan me verder ontwikkelen bij een andere afdeling. Ook dat is weer een voordeel van werken voor een groot bedrijf.”

Verdient Bianca genoeg?



Leeftijd: 29

Aantal jaar werkervaring: 6

Aantal werkzame uren per week: 37

Opleiding: WO

Functie: analist

Branche: ICT

Aantal werknemers: 5000+

Vestigingsland hoofdkantoor: NL



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor haar functie 3802 euro bruto. ,,Ik wist dat ik redelijk goed betaald werd. Als ik vacatures bekijk waarop ze een salarisindicatie geven dan zit ik aan de goede kant.”

Wat is de Salariswijzer? 7 Vragen & antwoorden



1. Op basis van hoeveel uur werken in de week is het salaris gebaseerd?

Het salaris is gebaseerd op een werkweek van 40 uur.



2. Is het berekende salaris inclusief of exclusief vakantiegeld?

Het getoonde maandsalaris is exclusief vakantiegeld.



3. Is het berekende brutosalaris inclusief of exclusief commissies en/of bonussen?

Het voorspelde brutosalaris is exclusief variabele componenten zoals commissies, bonussen enzovoort.



4. Is het berekende brutosalaris inclusief een 13e maand?

Nee, het voorspelde brutosalaris is een 'normaal' maandsalaris zonder verrekening van een 13de of 14de maand.



5. Ik werk voor een multinational met wereldwijd 10.000 werknemers. Het Nederlandse team bestaat echter uit 50 werknemers. Wat kies ik bij bedrijfsgrootte?

De grootte van de organisatie is beperkt tot het aantal collega’s in Nederland.



6. Wat betekent budgetbevoegdheid?

Dit is het maximale bedrag dat je kunt besteden voor professionele doeleinden en waarvoor je geen toestemming nodig hebt van een manager.



7. Hoe vaak wordt de informatie die als basis dient voor de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank bijgewerkt?

