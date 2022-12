Bij dit bedrijf krijg je een stagevergoeding van 1600 euro per maand

Stagelopen is de manier voor studenten om te ervaren hoe het er echt aan toe gaat op de werkvloer. Vaak is het hard werken en dan is een lekkere vergoeding mooi meegenomen. Een stage in de advocatuur levert met gemiddeld 679 euro per maand vaak het meeste op. Maar er zijn ook bedrijven die ruim het dubbele aan hun stagiaires betalen.

Magnet.me, een online platform voor studenten, starters en werkgevers, analyseerde ruim 4300 WO- en hbo-stages die het afgelopen jaar op hun website stonden en vergeleek die cijfers met het jaar 2021. De stagevergoedingen stegen ruim 3 procent, maar dat viel medeoprichter Laurens van Nues toch een beetje tegen. ,,Als je kijkt naar de inflatie en andere cijfers is de stijging niet heel fors. Wellicht gaan we die correctie volgend jaar wel zien, omdat bedrijven vaak van tevoren een vast bedrag vaststellen.’’

Van alle bedrijven die vertegenwoordigd zijn op het vacatureplatform krijgen stagiaires bij adviesbureau Eden McCallem de hoogste vergoeding: 1600 euro per maand. ,,Dit bedrijf geeft strategisch advies aan de hoogste managementlagen’’, legt Van Nues uit. ,,Het zijn knappe koppen die bijvoorbeeld marktonderzoek doen en aan hand daarvan zeggen waar een organisatie op moet inzetten. Dat is super waardevol voor de bedrijven, want het bepaalt je hele richting. Dus het is niet gek dat de stagiaires goed worden betaald.’’

Vechten om de beste studenten

Al jaren is de advocatuur de beste sector voor een goedbetaalde stage. Studenten kregen dit jaar gemiddeld 679 euro per maand. Er zijn ook kantoren in deze branche die stagiaires 1500 euro per maand betalen. ,,Hier wordt gevochten om de beste studenten. Advocatenkantoren willen iemand hebben waar ze op kunnen bouwen. Dat is logisch, omdat ze een stagiair vaak in dienst nemen na het afstuderen. Het zijn dus potentiële nieuwe werknemers die stage komen lopen.’’

Het bedrijf Eden McCallum staat bovenaan de top-10 die Magnet.me samenstelde van de bestbetaalde stages.

Ook bij advieskantoren krijgen stagiaires een fijne vergoeding met gemiddeld 658 euro per maand. ,,De branche is dit jaar van de derde naar de tweede plek gestegen in onze top tien. De vergoedingen gingen met 7 procent omhoog’’, weet Van Nues. ,,Al is het bijna verbazingwekkend dat het niet eerder is gebeurd. Als je kijkt hoe belangrijk mensen zijn voor dit soort kantoren verwacht je eerder al zo’n hoge vergoeding.’’

Onderscheiden

Het is volgens Van Nues dan ook niet verrassend dat stagiaires in de advocatuur en bij advieskantoren het beste betaald krijgen. ,,Wellicht heeft de krapte op de arbeidsmarkt er ook iets mee te maken. Het vinden van goede mensen is ontzettend belangrijk in deze sectoren. Ze worden immers ingehuurd voor hun kennis. Dan is een hoge stagevergoeding een goede manier om je als bedrijf te onderscheiden. Studenten kijken daar toch naar.’’

De stagevergoedingen liggen in de advocatuur gemiddeld op 679 euro per maand.

Maar de vergoeding die er wordt uitgedeeld moet niet de enige motivatie zijn voor studenten om stage te lopen, benadrukt Van Nues. ,,Je leert veel tijdens je studie, maar werken is toch anders. Bij een werkstuk weet je precies wat je moet doen om een 8 te krijgen. Maar in je werk zijn opdrachten niet zo afgekaderd of moet je zelf bepalen wat je doet. Ook kan het zo zijn dat een 8 in de praktijk niet meer goed genoeg is. Als je geen 10 haalt betekent het toch dat je grote fouten hebt gemaakt. In sommige situaties kun je je geen enkele fout veroorloven.’’

