Bijl in populaire Stap-subsidie: 6000 opleidingen over, geen ademtherapie en daytrading meer

Met de finish in zicht gaat de bijl in het aantal opleidingen waarvoor de razendpopulaire Stap-subsidie kan worden aangevraagd. In de voorlaatste ronde van de regeling, die medio september opent, komen nog maar 5942 opleidingen in aanmerking voor de subsidie van maximaal 1000 euro. Bij de vorige ronde waren dat er meer dan 140.000.

Opleidingen die alleen al dit jaar per stuk goed waren voor tonnen aan subsidie, zoals ‘Taxipas/Chauffeurskaart Volledig’ van De Taxi Academie, ‘Miracle Roadmap’ van 365 Dagen Succesvol, ‘Ademcoach Yellow Belt’ van B-Mind, ‘Opleiding Day Trader’ van AllesOverCrypto en ‘Wijncursus beginner’ van The Wine & Food Academy, zijn niet terug te vinden in het nieuwe register dat uitvoeringsinstantie UWV deze week naar buiten heeft gebracht.

Tien miljoen euro

En ook de opleidingen van NHA, waarvoor dit jaar al bijna 10 miljoen euro aan Stap-subsidie werd toegekend, vallen voortaan buiten de boot. De reden: voortaan mogen alleen opleiders met een erkenning van het ministerie van Onderwijs meedoen aan de Stap-regeling. Die beperking is maar van korte duur, want na nog twee rondes dit jaar — op 18 september en 15 november — wordt de subsidie wegbezuinigd.

Opleidingsinstituten met dit jaar tot nu toe de meeste Stap-aanvragen NHA: 12.052 aanvragen, €9,7 miljoen subsidie LOI: 7951 aanvragen, €6,3 miljoen subsidie Laudius: 6486 aanvragen, €5,1 miljoen subsidie NTI: 3267 aanvragen, €2,6 miljoen subsidie Growth Tribe: 2536 aanvragen, €2,5 miljoen subsidie Civas: 1672 aanvragen, €1,3 miljoen subsidie

De Stap-regeling werd in 2022 in het leven geroepen om werkenden en werkzoekenden te helpen hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De subsidie — maximaal 1000 euro per persoon per jaar, maar zolang de voorraad strekt — is in de twee jaar van haar bestaan even geliefd geweest als bekritiseerd. In elke ronde ging het budget schoon op en bleven mensen teleurgesteld achter.

De eerste keer duurde dat drie dagen, maar uiteindelijk kregen de aanvraagrondes voor de Stap-subsidie wel wat weg van de kaartverkoop voor een groot festival, met tienduizenden mensen in de wachtrij, tegen beter weten in hopend dat ze op tijd zouden komen.

Maagbandhypnose

Tegelijkertijd was er vanaf het begin kritiek op met name het aanbod de opleidingen waarvoor mensen subsidie konden aanvragen: had de arbeidsmarkt echt baat bij mensen die een cursus maagbandhypnose hadden gevolgd?

Het ministerie van Sociale Zaken, verantwoordelijk voor de regeling, schrapte door de jaren heen al duizenden cursussen uit het aanbod, gaf voorrang aan opleidingen die mensen voorbereidden op werk in kraptesectoren, schrapte met terugwerkende kracht toegekende subsidies, en een enkele aanvraagronde werd zelfs overgeslagen en vervolgens uitgesteld om de regels verder aan te scherpen.

Het ministerie houdt nog wel goede hoop dat de lijst voor 18 september langer wordt: „We verwachten de komende periode nog duizenden extra opleidingen, minors en vakken.”

Populairste Stap-opleidingen dit jaar Project management certificate bij Growth Tribe: 415 aanvragen, €412.924 subsidie Digital marketing certificate bij Growth Tribe: 324 aanvragen, €322.380 subsidie Allround nagelstyliste inclusief ondernemersvaardigheden bij Arch Academy: 290 aanvragen, €289.949 subsidie 3-daags NLP practitioner bij Sluis NLP intituut: 279 aanvragen, €278.985 subsidie Ervaringsdeskundige bij Laudius: 268 aanvragen, €266.364 subsidie Taxipas/Chauffeurskaart volledig bij De Taxi Academie: 255 aanvragen, €255.000 subsidie Digital product management & strategy certificate bij Growth Tribe: 255 aanvragen, €253.725 subsidie

„Stap was altijd een lerende regeling”, benadrukt Ciel Stevens, directeur van opleiderskoepel NRTO. Een deel van haar leden staat nog altijd op de Stap-lijst, een deel niet meer. Het grote succes van de regeling, volgens haar: „We bereikten veel mensen die zich normaal niet laten bijscholen, mensen met een mbo-achtergrond.”

Stevens wil nu vooral vooruitkijken, naar een mogelijke opvolger voor de regeling. „Wij staan een systeem van leerrechten voor, waarbij iedereen gedurende zijn loopbaan een persoonlijk opleidingspotje heeft.”

‘Ouderwets’

Opleider Growth Tribe, met zes cursussen in de top twintig en 2,5 miljoen euro aan Stap-subsidies dit jaar een grootverbruiker van de regeling, vindt het jammer dat het de laatste twee ronden is uitgesloten. „Maar dan vooral voor de mensen die bij ons een opleiding willen volgen”, zegt een woordvoerder.

„Veel mensen die buiten de boot zijn gevallen, hebben niet het geld om zelf een cursus te betalen, of een budget bij hun werkgever. En de opleidingen die nu overblijven, zijn traditioneel en wat ons betreft wat ouderwets. Wij verbeteren elke twee maanden ons curriculum op vlakken als kunstmatige intelligentie.”

Eén voordeel aan het versoberde aanbod: het UWV verwacht dat de subsidiepot over drieënhalve week niet binnen een paar uur leeg is. „De doelgroep is kleiner geworden, het totale beschikbare bedrag trouwens ook”, zegt een woordvoerder. Garanties durft hij niet te geven: „Het blijft in een glazen bol kijken.”