Blunder begaan op je werk? ‘Fouten onder het tapijt vegen is het slechtste wat je kunt doen’

Op het terras in Amersfoort bedachten deze drie vrienden: we gaan limoncello maken

,,Iets.” Dat is wat drie vrienden een jaar geleden, midden in de coronacrisis, wilden produceren. Dat dat ‘iets’ een jaar later uit zou groeien tot AMICI, een likeurtje dat door de hele stad te vinden is, hadden de drie Amersfoorters nooit verwacht. Zeker niet toen bleek dat de lege flessen niet op tijd bij de destilleerderij zouden aankomen.

19 mei