Boekenwereld staat op omvallen, deze app helpt mensen weer aan het lezen

Het is een eeuwenoud vak, maar de laatste jaren gaat het steeds slechter met de boekensector. Boekhandels en uitgeverijen kunnen het hoofd nog amper boven water houden. Daarom helpt de Groep Algemene Uitgevers (GAU) met een stimuleringsprijs om het boekenvak te innoveren. Dinsdag werd de Renew the Book Award opnieuw uitgereikt en ging het prijzengeld van 50.000 euro naar een app die de ‘slapende lezer’ weer aan het lezen moet krijgen.

De toekomst van het boekenvak ziet er niet rooskleurig uit als Nederlanders niet meer en vaker gaan lezen, zegt Martin Voigt, programmadirecteur van Renew the Book. ,,Het aantal Nederlanders dat regelmatig leest daalt al jaren. Uit een internationaal onderzoek blijkt dat Nederlandse jongeren heel slecht lezen en dat ook heel weinig doen. Als dit zo doorzet, is dat een ramp voor de toekomst van het boekenvak.”

Innoveren

De boekwereld is traditioneel van aard en vooral nog erg analoog, zegt Voigt. ,,Uitgeverijen en alle andere bedrijven in de sector zouden beter op de toekomst moeten worden voorbereid. Maar het boekenvak heeft financieel gezien weinig spek op de botten. Innoveren betekent veel falen en proberen, dat kost tijd en geld.” Daarom helpt de Groep Algemene Uitgevers (GAU) de boekensector sinds 2016 bij het innoveren met de stimuleringsprijs Renew the Book.

In de eerste twee edities van Renew the Book werd wereldwijd gezocht naar start-ups uit de boekensector met goede ideeën. Dit jaar werd dat zoeken tot eigen land beperkt en kon iedereen met een goed idee een plan insturen. ,,We wilden iedereen de kans bieden om zijn of haar innovatie te delen, van scholen en lezers tot uitgeverijen. We hebben ook het prijzengeld verhoogd naar 50.000 euro, zodat ideeën echt van de grond kunnen komen. Dat heeft tot 34 inzendingen geleid.”

E-reader

Een jury bestaande uit verschillende onafhankelijke experts koos uiteindelijk tien ideeën uit waar ze meer over wilden weten. Daar kwamen drie finalisten uit. De leesapp Immer kwam dinsdag als winnaar uit de bus. Niels ‘t Hooft is blij met de waardering en erkenning die zijn app Immer nu heeft gekregen. ,,Ik ben al acht jaar serieus bezig met onderzoek doen, de start-up bestaat al twee jaar en sinds een jaar werk ik samen met mijn compagnon Lennart de Meij fulltime aan de app. Niet iedereen snapte waar we al die tijd mee bezig waren. Het is geweldig dat anderen het nu ook snappen en het een goed idee vinden.”

‘t Hooft kreeg het idee voor Immer zo’n acht jaar geleden toen hij zag dat e-books eigenlijk helemaal niet zo goed verkochten als verwacht ,,De verkoop van e-books is op een paar procent van de boekenmarkt blijven steken, terwijl iedereen zo’n vijftien jaar geleden verwachtte dat het papieren boek zou worden weggevaagd. Ik denk dat dat komt omdat een e-reader uit beperkte technologie bestaat. De telefoon en de tablet kunnen wel veel, en daar kun je ook e-books op lezen. Vanuit dat idee ben ik gaan pielen, prototypes gaan maken.”

Zo ontstond stukje bij beetje de app Immer. Een leesapp die lezen op je telefoon of tablet makkelijker en aantrekkelijker maakt. Dat doet de app door het boek op te delen in fragmenten en die te presenteren met een passend achtergrondkleur en subtiele achtergrondmuziek. Sinds oktober is de eerste versie te downloaden waarin 200 boeken te vinden zijn.

Broekzak

‘t Hooft weet dat veel mensen wel van lezen houden, maar er niet voldoende tijd voor hebben om het te doen. Zijn missie is om deze ‘slapende lezer’ te bereiken, in de hoop dat die straks in de trein de Immer-app erbij pakt in plaats van Instagram. ,,Maar ik hoop dat ook de groep niet-lezers, waar veel jongeren onder vallen, misschien kan worden bereikt. ,,Deze groep vindt lezen waarschijnlijk leuk, maar is moeilijk te overtuigen. Daar denk ik niet te licht over. Hopelijk kunnen we hen, als je de app over een paar jaar nog beter is, ook bereiken.”

Voigt van Renew the Book gelooft enorm in de potentie van de app Immer. ,,Voor alle finalisten geldt dat ze heel toekomst gericht denken. Vooral Immer kan veel impact gaan hebben. Op bestaande lezers, maar ook op de jeugd, eigenlijk iedereen die tegenwoordig veel op z’n mobiel zit.”

Afvallers

De GAU helpt overigens niet alleen Immer op weg, maar heeft alle 34 inzendingen hulp aangeboden. Dat een plan het beste is, zegt niet dat alle afvallers slechte ideeën hebben. Voigt: ,,Het doel is om het boekenvak te inspireren met nieuwe ideeën. Die delen we graag. Veel juryleden zijn bereid om te helpen, bijvoorbeeld met bedrijfsmatige inzichten, technische hulp of met advies over het in de markt zetten van het product.”

