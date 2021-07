Boeren 2.0: liefde voor robots op zonne-energie en antieke teelttechnieken

Hoe voorkom je de ratrace nu alles weer mag? Met deze tips!

4 juli Naar kantoor, uit eten, feestjes en op vakantie. ‘Alles’ mag weer, maar hoe zorg je dat je niet weer in de ratrace belandt? Professioneel organizer Yvette Vermeulen (41) en auteur van het boek Druk zijn is een keuze, legt uit: ,,We zijn nu net koeien die voor het eerst naar de wei mogen en helemaal los gaan. Alleen vergeten we daarna om rustig in het zonnetje te gaan liggen herkauwen.”